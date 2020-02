Cristiano Ronaldo num registo diferente: do golo "roubado" no Bessa ao conselho a Maniche

Em dia de 35.º aniversário, Cristiano Ronaldo falou em direto para o Canal 11 quando estava num restaurante em Itália a celebrar a efeméride com família e amigos. E, num registo descontraído - ao início até surgiu de chapéu -, falou sobre vários temas da sua carreira e até fora dela.

Suécia-Portugal (2-3) transmitido no Canal 11. Lembras-te?

Georgina faz surpresa a Cristiano Ronaldo e oferece-lhe carro de luxo: esta foi a reação de CR7 Georgina faz surpresa a Cristiano Ronaldo e oferece-lhe carro de luxo: esta foi a reação de CR7

A carregar o vídeo ...

"Tenho memória de elefante, lembro-me perfeitamente. Era um jogo que era preciso ganhar e eu apareci uma vez mais. Foi emotivo e espetacular e ficou marcado para todos."

Sexta Champions?

"Jogar na Juventus dá-me a possibilidade de ganhar outra vez. É difícil, depende de muitos fatores mas é possível, temos boa equipa e estamos bem. É passo a passo."

Cristiano Ronaldo emocionado com surpresa no aniversário: «Não esperava ver este pessoal»



Cristiano Ronaldo emocionado com surpresa no aniversário: «Não esperava ver este pessoal»

Golo que recorda?

"Não é fácil, são 700 e tal. Mas tenho de dizer que o golo que andava há anos à procura, que me roubaram no Estádio do Boavista - a bola bate na barra e entra, foi meio de triciclo -, tenho de dizer que é o de bicicleta [à Juventus], pelo timing, momento, onde cheguei com o pé. Foi o mais bonito e difícil."

Quando era pequeno onde pensava estar aos 35 anos?

"A pescar na Madeira (risos). Mas não era de cana, que custa muito, era de linha no dedo. Nunca me passou pela cabeça jogar onde joguei e ganhar o que ganhei."

Mensagem final

"Estou a desfrutar de um momento bonito. Recebi uma prenda espetacular, que era estar com pessoal que não esperava ver hoje. Também mandar um abraço ao pessoal todo, principalmente ao Maniche, como apresentador não está mal, mas pode melhorar um pouco. Sigo-vos bastante. Um dia estarei aí com vocês sentados."

Mais golos na UEFA depois dos 35 anos: os nomes que Cristiano Ronaldo pode ultrapassar