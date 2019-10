Cristiano Ronaldo: «O meu objetivo é permancer jovem à medida que envelheço»

A France Football revelou esta segunda-feira uma parte da entrevista que amanhã publicará com Cristiano Ronaldo, o jogador a quem a revista já atribuiu cinco Bolas de Ouro, estando o capitão da Seleção Nacional nomeado para receber uma sexta este ano. E nessa entrevista abordou vários temas, da carreira aos golos que já marcou; da idade à rivalidade com Messi."Aos 19 ou 20 anos compreendi que o futebol são números, títulos, recordes e golos", referiu o português, que recentemente passou a marca dos 700 golos na carreira. "O melhor? O que marquei à Juventus, na Liga dos Campeões, porque era um golo que queria marcar há muito tempo."A questão da idade - em fevereiro faz 35 anos - foi minimizada pelo avançado. "O meu objetivo é permanecer jovem à medida que envelheço. E competitivo. Dê-me um exemplo de um jogador com a minha idade que tenha o mesmo desempenho que eu numa equipa como a Juventus?"E o que precisa um jogador para se tornar um artilheiro bem-sucedido? "Primeiro, talento. Sem isso não se pode fazer muito. Depois trabalho, porque talento sem trabalho não serve de nada. Eu não teria chegado até aqui sem trabalhar muito, nada cai do céu."Cristiano Ronaldo falou também da rivalidade com Messi. "Jogar um contra o outro em Espanha tornou-nos melhores e mais eficientes."