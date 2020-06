Cristiano Ronaldo, o primeiro mil milhões da história do futebol

Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista da história a chegar à marca redonda dos mil milhões de dólares (885 milhões de euros) em ganhos monetários durante a sua carreira. A constatação é feita pela 'Forbes', dias depois de ter revelado a lista dos desportistas mais bem pagos do Mundo.





O craque da Juventus é apenas o terceiro atleta a chegar a esta fasquia estando ainda no ativo, depois de Tiger Woods (2009) e Floyd Mayweather (2017). De acordo com a revista norte-americana, o capitão da Seleção Nacional arrecadou, só em salários, 650 milhões de dólares (576 M€) ao longo dos seus 17 anos como profissional de futebol. E até ao final do atual contrato com o campeão italiano (junho de 2022), espera-se que o avançado aumente os ganhos salariais para a casa dos 765 milhões de dólares (678 M€).Recorde-se que na mais recente lista dos atletas mais bem pagos da atualidade, CR7 ocupou o 2.º lugar, tendo auferido 105 milhões de dólares (93 M€) no ano passado. O líder é agora Roger Federer.