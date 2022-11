Cristiano Ronaldo: «Os Glazer não querem saber do Manchester United»

Cristiano Ronaldo explica por que ignorou Gary Neville: «Difícil quando um ex-colega te critica daquela forma» Cristiano Ronaldo explica por que ignorou Gary Neville: «Difícil quando um ex-colega te critica daquela forma»

Cristiano Ronaldo acusou os donos do Manchester United, a família Glazer, de "não quererem saber do clube". Num novo excerto da entrevista concedida a Piers Morgan, o internacional português garantiu que apenas quer o melhor para o clube inglês mas que, dadas as circunstâncias, será "difícil ao United voltar ao topo nos próximos dois, três anos.""Os donos do clube, os Glazer, não querem saber do clube. Nunca falei com eles, dão todo o poder ao presidente e ao diretor desportivo. Os adeptos têm sempre razão e devem saber a verdade. Eles devem saber que nós, jogadores, queremos o melhor para o clube, eu quero o melhor para o clube e por isso voltei e adoro este emblema. Mas há algumas coisas cá dentro que não ajudam o United a atingir o topo como o City, o Liverpool e agora até o Arsenal. É complicado e será difícil ao United voltar ao topo nos próximos dois, três anos", vincou o avançado dos red devils.