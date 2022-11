Cristiano Ronaldo: «Os novos treinadores acham que encontraram a coca cola no deserto» 

A 1.ª parte da entrevista de jornalista inglês Piers Morgan a Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira transmitida e nela CR7 expressa desilusão pelo que encontrou no Manchester United e nas escolhas que foram feitas ultimamente para treinadores dos red devils. A Solskjaer deixou elogios."Os novos treinadores acham que encontraram a coca cola no deserto. O futebol está inventado há muitos anos. Cada um tem a sua mentalidade, mas chega a um certo ponto que não concorda. Sempre estive com os melhores treinadores do mundo. Aprendi com todos e quando vês um novo treinador que quer revolucionar o futebol, eu posso não concordar e discordar mas faz parte. Estou no clube para ganhar e quero ajudar com a minha experiência. Alguns treinadores não aceitam, faz parte do trabalho", refere."Eles conhecem o clube, mas não conhecem a dimensão e a história do clube, o que a mim me surpreendeu. Quando sai o Solskjaer, tem de se trazer um treinador de topo e não um director desportivo", continuou.E não se ficou por aqui: "Adoro o Solskjaer, é uma grande pessoa. O que guardo na minha pessoa é o coração das pessoas. Como treinador, não conseguiu o que queria, é difícil assumir depois de Ferguson, mas fez um bom trabalho. Talvez precisasse de mais tempo. Acredito que vai ser um bom treinador. Foi um prazer trabalhar com ele ainda que fosse um período curto."