Cristiano Ronaldo: «Parece que sou a ovelha negra. Vão sempre criticar... Até mesmo na Seleção Nacional»

Foi transmitida esta quinta-feira a 2.ª parte da entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo e voltou a falar do problema de saúde que a filha teve e queo levou a não fazer a pré-época."Pormenores familiares... A pré-temporada, quem estava por perto soube. Tive problemas com a minha filha, teve bronquite. Ela esteve uma semana no hospital. Não desfrutámos tanto... As pessoas fizeram histórias, que não queria viajar. Sou um ser humano, têm de entender. Vou estar sempre ao lado da minha família. Até tenho as cartas do hospital, não mostrei a ninguém. As pessoas esquecem-se que sou um ser humano. Estava muito preocupado. Falei com os diretores e presidente do clube e ele meio que não acreditaram que algo que se passava. Fez-me sentir mal. Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol. Duvidaram da minha palavra. Tivemos um momento complicado. Não fui para a pré-temporada por causa disso. Por não ter sido autorizado a ficar com a minha família. Não era justo deixá-los. Por isso não fui", referiu.CR7 lamentou as críticas que tem recebido: "Exatamente. É sempre a minha culpa. Parece que sou a ovelha negra. Se fazes bem ou mal, vão sempre criticar-te... Até mesmo na Seleção Nacional. Nos últimos três meses as críticas foram tantas. Profissionalmente e familiarmente. Surpreendeu-me imenso. Mostraram-me como uma má pessoa, o que não é verdade. As pessoas têm de saber o meu lado. O que disseram nos últimos meses é um lixo. 99% é lixo. Dizem coisas falsas. Por isso dou esta entrevista agora.