Cristiano Ronaldo pode conseguir pleno em Itália, repetindo Inglaterra e Espanha

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pode completar na quarta-feira o pleno de conquistas internas em Itália, repetindo o que fez em Inglaterra e Espanha, caso a Juventus supere o Nápoles na final da 'Coppa', em Roma.

Após vencer tudo em Inglaterra, com três triunfos na Premier League, um na Taça de Inglaterra, outra na Supertaça e dois na Taça da Liga, pelo Manchester United (2003/09), e Espanha, onde bisou na 'La Liga', Taça do Rei e Supertaça, pelo Real Madrid (2009/18), Ronaldo tem a hipótese de repetir o feito em Itália

Em 2018/19, na primeira época ao serviço da Juventus, o jogador luso ganhou a 'Serie A' e a Supertaça e, na presente temporada, tem a prova que lhe falta a um triunfo, frente aos napolitanos, numa final à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.

Na edição transata, Ronaldo não conseguiu evitar a queda da 'Juve' nos quartos de final da Taça de Itália, fase em que foi batida de forma clara no reduto da Atalanta, que ganhou por 3-0 e acabou por chegar à final, perdida para a Lazio (0-2).

Desta vez, a Juventus qualificou-se, na sexta-feira, para a final, apesar de o internacional luso ter desperdiçado uma grande penalidade, já que o empate 0-0 foi suficiente, após o 1-1 de Milão, onde Ronaldo marcou, de penálti, aos 90 minutos.

O futebolista luso está, assim, a um 'passo' de completar o pleno de prova internas em Itália, depois de uma primeira época em que contribuiu com 21 golos para o triunfo na 'Serie A' e apontou o tento que valeu a vitória na Supertaça, frente ao AC Milan (1-0 a 16 de janeiro de 2019, na Arábia Saudita).

Se o conseguir, Cristiano Ronaldo repete o que também alcançou em Inglaterra, nas seis épocas ao serviço do Manchester United, de 2003/04 a 2008/09, e em Espanha, em nove temporadas pelo Real Madrid, que representou de 2009/10 a 2017/18.

Em Inglaterra, o jogador luso arrebatou a famosa 'FA Cup' logo na primeira temporada (2003/04), a Taça da Liga inglesa na terceira (2005/06), a 'Premier League' na quarta (2006/07) e a Supertaça inglesa na quinta (2007/08).

Nas duas últimas épocas pelos 'red devils', ganhou ainda mais dois campeonatos e outra Taça da Liga inglesa. 'Fora de portas', arrebatou ainda a Liga dos Campeões, em 2007/08, e o Mundial de Clubes, em 2008/09.

Seguiram-se nove anos no Real Madrid, sendo que bastaram quatro para fazer o pleno: depois de ficar em 'branco' na primeira (2008/09), ganhou a Taça do Rei na segunda (2009/10), 'La Liga' na terceira (2010/11) e a Supertaça na quarta (2012/13), estas três conquistas comandado pelo compatriota José Mourinho.

Nas últimas cinco temporadas pelos 'merengues', Ronaldo ganhou mais um campeonato espanhol, uma Taça do Rei e uma Supertaça.

Muito mais importante, foi o resto: quatro vitórias na 'Champions', mais três no Mundial de Clubes e duas na Supertaça Europeia, e o estatuto de melhor marcador do 'maior' clube do Mundo, com o impressionante registo de 451 golos em 438 jogos.

Depois de nove anos pelos 'merengues', Ronaldo 'virou-se' para Itália e, aos 35 anos, está muito perto de conseguir mais um registo ímpar no futebol... apenas mais um.