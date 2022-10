Cristiano Ronaldo poderá sair do Manchester United já em janeiro, avançam britânicos

O segundo capítulo da história de Cristiano Ronaldo no Manchester United poderá estar muito perto de chegar ao fim, avança a imprensa inglesa. O internacional português não tem sido opção inicial para Erik ten Hag e o facto de não ter sido utilizado no último jogo da equipa, na pesada derrota (6-3) frente ao rival Manchester City, poderá ter sido a último gota de água num copo que já ameaçava transbordar.

De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pelo jornal 'The Telegraph', o craque luso poderá abandonar Old Trafford já no mercado de transferências de inverno, uma decisão que Erik ten Hag não tentará impedir. A mesma fonte acrescenta que o técnico, que sempre demonstrou querer contar com o português, não colocará um travão à sua saída caso chegue uma boa proposta pelo futebolista cinco vezes eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA.





Desde o seu regresso a Inglaterra, Cristiano Ronaldo realizou um total de 46 jogos oficiais pelo Manchester United, tendo apontado 25 golos e três assistências. Esta época, leva apenas um golo marcado em oito jogos realizados.