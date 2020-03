Cristiano Ronaldo pondera ficar na Madeira nos próximos tempos

Cristiano Ronaldo está desde ontem na Madeira para visitar a mãe, Dolores Aveiro, que se mantém internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência de um AVC isquémico sofrido no passado dia 3.





O avançado português, de 35 anos, chegou acompanhado pela família e duas amas, de jato privado, depois de ter cumprido o milésimo jogo como profissional, no triunfo caseiro frente ao Inter por 2-0. É expectável que a mãe do atacante madeirense receba alta hospitalar ainda durante esta semana.O avançado português pondera ficar na Madeira nos próximos tempos, uma vez que Itália entrou em quarentena total ontem. Turim é atualmente uma das zonas mais problemáticas no país, com registo de 89 casos positivos para o Covid-19 e em toda a região de Piemonte, a quarta com mais casos positivos (360) e 5 mortes até ontem.