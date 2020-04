Cristiano Ronaldo promete que fica na Juventus

"Eu fico aqui!" Esta é a promessa que, segundo o ‘Tuttosport’, Cristiano Ronaldo terá feito à administração da Juventus, clube ao qual está vinculado até 30 de junho de 2022. Este voto de fidelidade surge numa altura em que a Juve, tal como os restantes clubes do Mundo, se prepara para enfrentar uma grave crise financeira provocada pela Covid-19, a qual podia desestabilizar a relação com o astro. Afinal, não! Pelo contrário...

Ronaldo prepara-se para permanecer pelo menos quatro épocas na vecchia signora (terá 37 anos a 30 de junho de 2022), pois encontra-se totalmente enquadrado com o projeto. A satisfação é recíproca, diga-se, uma vez que a administração da Juventus continua encantada com o comportamento do português dentro e fora de campo. CR7 mantém-se na Madeira, mas está em permanente contacto com os responsáveis bianconeri, informando-os detalhadamente da condição psicológica e física. O avançado sente-se mimado pelo clube, que lhe tem dispensado a máxima atenção no período de confinamento. E, quando assim é, não há tentação que o faça pensar em sair.