Cristiano Ronaldo é sinónimo de golos e recordes e esta sexta-feira o internacional português estabeleceu mais uma marca histórica ao superar um registo que durava... há quase 100 anos!



Ao marcar, de penálti, diante do Lyon, CR7 tornou-se no jogador com mais golos apontados numa só época ao serviço da Juventus em todas as competições com 36 remates certeiros. O avançado de 35 anos estabeleceu assim um novo recorde, quebrando uma marca que vigorava desde a época 1925/26, ou seja, há 94 anos, superando o húngaro Férénc Hirzer, que na altura somou 35 golos em todas as provas. Depois, com o segundo golo, Ronaldo ampliou o seu pecúlio na temporada para 37 golos, reforçando um máximo que já lhe pertencia.



Além de mais um recorde, Cristiano Ronaldo atingiu os 67 golos marcados em fases a eliminar da Liga dos Campeões e só 8 clubes registam mais tentos do que o português no 'mata mata' da Champions: Milan, Liverpool, Chelsea, Juventus, Manchester United, Bayern Munique e Real Madrid.



(notícia atualizada às 21h20)