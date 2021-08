Cristiano Ronaldo quer expandir cadeia de hotéis em Inglaterra

Cristiano Ronaldo transferiu-se este mercado de verão para o Manchester United. O regresso à Inglaterra passado 12 anos pode vir a ser marcado não só pelo seu contributo enquanto jogador, mas também pela expansão da sua cadeia de hotéis, O jornal The Sun afirma que o avançado de 36 anos pretende abrir vários estabelecimentos hoteleiros espalhados pelo Reino Unido.





O internacional português vai abrir o primeiro hotel em Manchester. Depois de vários estabelecimentos construídos em diferentes cidades, CR7 decidiu expandir o seu negócio no país para o qual se transferiu quando tinha apenas 18 anos.Contudo, o jornal inglês afirma que Cristiano pode vir a aumentar o seu negócio hoteleiro com a aquisição de mais do que uma propriedade. Ronaldo tem um império de seis hotéis em locais como Madeira, Lisboa, Nova Iorque, Madrid, Marraquexe e Paris, e o próximo destino será Manchester. Contudo, o sucesso de outros estabelecimentos do mesmo género e que estão na posse de ex-colegas dos red devils, como é o caso de Gary Neville, podem convencer o português a adquirir mais propriedades e espalhar o seu império por terras inglesas.Recorde-se que o próximo hotel a abrir em Manchester terá 150 quartos de luxo, num negócio que pode fazer o avançado dos red devils desembolsar cerca de 27 milhões de euros.