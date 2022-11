Cristiano Ronaldo reage à saída do Manchester United: «É altura de um novo desafio»

Cristiano Ronaldo já reagiu à sua saída do Manchester United. Num comunicado, o craque português afirma que esta é a "melhor altura para procurar um novo desafio" e deixar assim o clube inglês, que diz continuar a "amar"."No seguimento de conversações com o Manchester United, chegámos a um entendimento para terminar já o contrato. Adoro o Manchester United e os seus adeptos, isso nunca mudará. Contudo, parece-me que esta é a melhor altura para mim para procurar um novo desafio. Desejo à equipa muito sucesso para o resto da temporada e para o futuro", pode ler-se no comunicado do capitão da Seleção Nacional.Recorde-se que o Manchester United informou que a decisão foi tomada "por mútuo acordo" e que terá "efeitos imediatos".