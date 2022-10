Cristiano Ronaldo reage à vitória do Man. United e ao regresso à titularidade na Premier League

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo voltou este domingo à titularidade na Premier League, cumprindo os 90 minutos diante do West Ham. O jogo culminou com a vitória do Manchester United, facto que deixou o português satisfeito."Três pontos importantes. Bem jogado, malta", escreveu CR7 através das redes sociais, após o apito final em que Rashford se revelou decisivo.O jogador, de 37 anos, foi titular frente ao Newcastle, a 16 de outubro, mas acabou por ser preterido depois do episódio no jogo frente ao Tottenham, onde recusou entrar em campo segundo Erik Ten Hag. Na quinta-feira, diante do Sheriff, para a Liga Europa, o treinador holandês deu a titularidade ao luso e CR7 respondeu com um golo.