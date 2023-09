Cristiano Ronaldo 'rebenta' Instagram do Al Nassr

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr catapultou os números do Instagram do clube. De acordo com o ‘SafeBettingSites’, o emblema saudita entrou no top 10 dos clubes com mais interações no último ano (registo anual terminou a 23 de setembro).Com 19.8 milhões de seguidores no ‘Insta’, o Al Nassr registou 272 milhões de interações. A liderança desta lista é composta por Real Madrid (1640M), Barcelona (1297M) e Paris SG (615M).No que respeita a 'engagement' por publicação, o Al Nassr fez ainda melhor: em média, são 316 mil interações por post no Instagram durante este último ano, que o coloca no 4.º lugar mundial apenas atrás de Real Madrid (486 mil), Barcelona (442 mil) e Paris Saint-Germain (372 mil).