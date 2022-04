Cristiano Ronaldo recebe prémios de melhor golo e jogador do mês de março da Premier League

Cristiano Ronaldo recebeu esta terça-feira os prémios de melhor golo e jogador do mês de março da Premier League, assim como do Manchester United, e decidiu agradecer o facto de ter recebido as referidas distinções com uma publicação nas suas páginas nas redes sociais."As conquistas individuais são sempre bem-vindas, mas valem muito mais quando estão associadas a vitórias coletivas. Ainda há muita coisa por lutar até ao final da temporada e não podemos nunca desistir de tentar alcançar os objetivos que permanecem possíveis e ao nosso alcance. Obrigado a todos os que votaram no Golo do Mês e Jogador do Mês. Vamos por mais! Vamos lutar até ao nosso último suspiro. Vamos, devils!", escreveu o avançado internacional português.