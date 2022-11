Cristiano Ronaldo recebe proposta milionária da Arábia Saudita, avança a CBS

A emissora norte-americana CBS Sports adianta que o Al Nassr, da Arábia Saudita, avançou para uma oferta concreta para a contratação de Cristiano Ronaldo, tendo colocado em cima da mesa uma proposta válida por três temporadas, na qual está previsto que o avançado português aufira um total de 225 milhões de dólares (216 milhões de euros). Feitas as contas, caso aceite esta oferta, CR7 irá auferir anualmente 72 milhões de euros apenas em salários.De acordo com a mesma publicação, as conversações feitas no verão - na altura com uma oferta rejeitada pelo avançado - acabaram por servir de trunfo para esta nova investida, já que a porta para as negociações tinha ficado desde logo aberta. Ao que tudo indica, a nova ronda negocial está numa fase já bastante avançada, faltando apenas a decisão final de Cristiano Ronaldo, que será eventualmente tomada após o Mundial'2022.

O Al Nassr, refira-se, venceu o campeonato saudita em nove ocasiões, a última das quais em 2018/19, na altura com Rui Vitória no comando técnico. Além deste título, conquistou a Taça dos Campeões Asiáticos em 1997/98 e a Supertaça da Ásia em 1998. É atualmente comandado pelo francês Rudi Garcia e tem como principais estrelas jogadores como Talisca, Pity Martínez, David Ospina e Vincent Aboubakar.