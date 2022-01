Cristiano Ronaldo recebeu prémio especial da FIFA: «Espero jogar mais quatro, cinco anos»

Cristiano Ronaldo recebeu um prémio especial da FIFA por se ter tornado no melhor marcador de sempre por seleções, agora com 115 golos, depois de ultrapassar Ali Daei (109)."É um sonho ser o melhor marcador de sempre por seleções. Agradeço aos meus colegas, especialmente de Seleção, ao longo dos últimos 20 anos. Nunca pensei bater este recorde. Estou muito orgulhoso, é um troféu especial da FIFA, uma organização que eu respeito muito. Obrigado à minha família, mulher, filhos - em breve vou ser pai outra vez (risos). É uma grande conquista", começou por dizer na gala, em Zurique, após receber o derradeiro prémio atribuído na cerimónia do FIFA The Best."Ainda tenho paixão pelo jogo, marcar golos, entreter-me. Jogo desde os cinco, seis anos e quando vou para o relvado sinto ainda alegria e a motivação ainda está lá. Embora vá fazer 37 em breve, sinto-me motivado. Adoro futebol e quero continuar. Espero jogar mais quatro, cinco anos. Se tratar bem o corpo, este vai responder à altura", acrescentou o internacional português.