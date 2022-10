Cristiano Ronaldo recebeu... zero votos na atribuição da Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo quedou-se pela 20ª posição na atribuição da Bola de Ouro de 2022, conquistada por Karim Benzema. A 'France Football' revelou que o avançado do Manchester United recebeu... zero votos.O jogador, de 37 anos, partilhou esta condição com outros jogadores e a posição cimeira explicação com a nomeação para o referido galardão que o capitão da Seleção Nacional já conquistou por cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).Assim, CR7 levou a melhor sobre Harry Kane, Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Phil Foden, João Cancelo, Kimmich, Maignan, Nkunku, Darwin Núñez e Rüdiger. Todos eles também não receberam qualquer votos.Benzema, o novo melhor do Mundo para a 'France Football', recebeu 549 pontos, levando a melhor sobre Sadio Mané, com 193, e Kevin De Bruyne, com 176. O português Rafael Leão recebeu 2 pontos de votação após uma temporada notável pelo AC Milan.