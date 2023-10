Cristiano Ronaldo reclama salários da Juventus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está para breve uma decisão final na batalha legal de Cristiano Ronaldo com a Juventus, à qual reclama salários não pagos desde o tempo da pandemia, depois da audiência de ontem no Conselho de Arbitragem da federação italiana. A imprensa local recorda que o astro tinha decidido entrar com uma ação judicial contra o emblema bianconeri, que alegadamente não lhe teria pago mais de 19 milhões de euros.

O clube de Turim acredita que CR7 não tem o direito de exigir o pagamento, uma vez não foram assinados contratos mas sim feitos acordos diretos com os futebolistas, que não deram entrada na Liga nem na Federação.

Além disso, quando o agora jogador do Al Nassr trocou a Juve pelo Man. United, em 2021, teria assinado um acordo com o clube renunciando a quaisquer dívidas pendentes.