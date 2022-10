Cristiano Ronaldo recusou prestar declarações à justiça italiana, avança o 'La Stampa'

Cristiano Ronaldo terá negado prestar declarações à justiça italiana no âmbito da investigação por fraude fiscal que envolve Andrea Agnelli, presidente da Juventus, Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus e ainda Fabio Paratici, antigo diretor-desportivo do clube de Turim. De acordo com o 'La Stampa', o avançado internacional português não aceitou o pedido feito pelo Procurador para que se apresentasse perante a justiça para prestar declarações sobre a sua situação.





Com isto, Cristiano Ronaldo poderá evitar um regresso à Serie A com o intuito de não ter de prestar declarações à justiça italiana. Assim sendo, a possibilidade de CR7 reforçar o ataque do Nápoles, equipa que já demonstrou interesse no capitão da Seleção Nacional no último verão, poderá cair por terra.Entretanto, o Ministério Público de Turim pediu, de acordo com o 'La Gazetta dello Sport', prisão domiciliária como medida de precaução para o presidente da Juventus, um pedido que terá sido rejeitado pelo juiz de instrução do processo "por falta de requisitos de precaução".