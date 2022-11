Cristiano Ronaldo revela o cenário que o levaria a retirar-se do futebol ainda este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo revelou esta quinta-feira o único cenário que faria com que se retirasse do futebol ainda este ano, algo que seria improvável de acontecer, mas com o português e Lionel Messi na mesma equação já se sabe que tudo é possível.





Piers Morgan confrontou, durante a entrevista, o internacional português com a seguinte possibilidade: 'Imagina Portugal e Argentina na final: tu marcas dois golos, o Messi também marca dois golos e depois, já no último minuto, aos 90'+4, tu fazes o hattrick e Portugal sagra-se campeão do Mundo...'

"Vá lá... isso seria bom demais. Não esperaria um sonho assim tão bom quanto esse", respondeu de pronto o capitão da Seleção Nacional, ao que o jornalista Piers Morgan, responsável pela entrevista, insistiu: 'Mas e se acontecesse?'. E foi nesse mesmo momento que Cristiano Ronaldo assumiu que se retiraria do futebol. "Por mim pode marcar outro jogador, não me importa. Se Portugal chegar à final e alguém marcar que não eu, mesmo que seja o guarda-redes, eu serei a pessoa mais feliz do Mundo. Mas se isso acontecesse, posso dizer que terminaria a minha carreira se isso acontecesse."