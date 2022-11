Cristiano Ronaldo: «Rooney esteve em minha casa há seis meses e convidou o Cristianinho para ir jogar futebol» 

A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, na Talk TV, foi esta quarta-feira revelada e o português abordou entre outras coisas as críticas que lhe têm sido feitas por Rooney."Não percebo. Tens de lhe perguntar a ele. Não sei o porquê de ele me criticar. Não sei se tem inveja. Há seis meses esteve aqui em minha casa com os seus filhos e convidou o Cristianinho para ir jogar futebol. Não sei se é para estar na capa dos jornais ou para arranjarem trabalhos. Acabou a carreira aos trintas. Não vou dizer que tenho melhor aparência do que ele, o que é verdade [risos]. Essa negatividade de pessoas que jogaram comigo, como o Gary Neville...", disse.E continuou: "As pessoas não sabem o que se passa no centro de treinos, até na minha vida. Não ouvem um ponto de vista. É fácil criticar porque se não conhecem a história. Não são meus amigos, são colegas. Não vamos jantar juntos. É parte da minha jornada. Continuam a criticar, com negativismo. Continuo a minha viagem."