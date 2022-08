Cristiano Ronaldo: «Saberão a verdade daqui a umas semanas»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo - O Lendário (@cr7.o_lendario)

Cristiano Ronaldo prometeu quebrar o silêncio sobre a sua carreira nas próximas semanas. Numa reação a uma publicação sobre o seu futuro no Instagram, o craque do Manchester United disse que praticamente só tem visto mentiras no espaço público e que em breve dará uma entrevista para esclarecer tudo."Saberão a verdade quando der entrevista daqui a umas semanas. Os media só dizem mentira. Tenho um livro de notas e, nos últimos meses, das 100 notícias que fizeram só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas. Fique aí com essa dica", atirou o internacional português, com outro comentário em tom de brincadeira: "abraço pessoal, passei aqui rapidinho. Já há muito tempo que não vinha."A publicação em causa abordava as declarações de Edu Aguirre sobre o alegado interesse do Atlético Madrid em CR7 e a impossibilidade de Diego Simeone assumir publicamente que pretendia contar com Ronaldo. O administrador da conta, nessa publicação, deixou ainda uma nota: "Mantenho aqui o meu posicionamento e quero mesmo que o Cristiano saia do Manchester porque o cenário atual nesse time tá muito ruim pra ele, mas se ele ficar, vou torcer fervorosamente pra dar tudo certo como sempre."