Cristiano Ronaldo sai de casa no centro do Funchal e arrenda vivenda de luxo

De forma a ter um pouco de privacidade, sabe o CM que o jogador arrendou, por 4 mil euros à semana, uma vivenda, isolada, no Caniçal, com cinco quartos, sala de jogos, ginásio, piscina e todos os luxos que não dispensa, avança o 'Vidas'. Cristiano Ronaldo t em ordens para voltar a Turim já na próxima segunda-feira . Com os rumores que apontam para um reatamento da Serie A em maio, a Juventus, à imagem de outros clubes, prepara o regresso à competição após a paragem provocada pela Covid-19. Desta forma, o dia seguinte ao Domingo de Páscoa foi definido como a data limite para que os jogadores estrangeiros voltem a Itália, segundo ‘La Gazzetta dello Sport’.