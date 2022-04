Cristiano Ronaldo sai em defesa do filho: «Usa o que quer, não o que vocês querem»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Cristiano Ronaldo saiu esta quinta-feira em defesa do filho mais velho, criticado nas redes sociais depois de aparecer numa fotografia ao lado da avó, publicada no Instagram por Dolores Aveiro, com uma camisola da Nike e meias da Adidas."Ele usa o que quer. Não o que vocês querem", escreveu o craque português nos comentários da imagem.A resposta de Ronaldo conta, em menos de 24 horas, com mais de sete mil gostos.Já na quarta-feira, CR7 tinha comentado uma fotografia onde Cristianinho aparecia, mais uma vez ao lado de Dolores Aveiro, a calçar uns 'Yeezy Foam Runner', sapatos da Adidas produzidos em parceria com Kanye West. "Não são para quem quer. Mas sim quem pode", escreveu.