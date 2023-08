Cristiano Ronaldo: «Sentimento fantástico continuar a marcar e a ajudar a equipa»

Pelo terceiro jogo consecutivo, Cristiano Ronaldo marcou e ajudou o Al Nassr a qualificar-se, este domingo, para as meias-finais da Taça dos Campeões Árabes. O craque português marcou o primeiro dos três golos sauditas no triunfo por 3-1 sobre os marroquinos do Raja Casablanca e no final, através das redes sociais, mostrou-se contente pela sequência de golos que já leva no início desta época.

"Vamos para as meias-finais! Sentimento fantástico continuar a marcar e a ajudar a equipa a seguir em frente na competição", escreveu o craque português na sua página do Instagram.