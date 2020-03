Cristiano Ronaldo terá comprado Bugatti Centodieci de 8 milhões

A notícia passou despercebida quando primeiro foi publicada, na segunda-feira, pelo portal "The Super Car Blog", mas esta quinta-feira ganhou notoriedade ao ser repescada pelo site "Carscoops". Cristiano Ronaldo pode ter comprado um dos dez Bugatti Centodieci que a marca revelou em 2019 no festival californiano de Pebble Beach!

O "The Super Car Blog" afirma que o internacional português já avançou com a pré-encomenda do hiper bólide de 8 milhões de euros, que homenageia o Bugatti EB110 lançado em 1991.

O portal não revela a fonte da notícia, embora seja de salientar que o nome de CR7 já no ano passado tinha sido dado como um dos compradores do Bugatti La Voiture Noire.

A informação acabou por não se confirmar, mas não seria surpresa nenhuma se o jogador tivesse gastado 8 milhões de euros (mais impostos!) para juntar o Centodieci aos Bugatti Veyron e Chiron que já guarda na sua garagem. Entretanto, contactada pelo portal "Carscoops", a Bugatti não confirma nem desmente a notícia.

"Cristiano Ronaldo faz parte da família Bugatti", afirmou um representante da marca, "já que tem um Veyron e um Chiron na sua garagem impressionante, como já mostrou em diversas ocasiões".

O representante da insígnia do grupo Volkswagen adiantou ainda que "é política da marca comentar apenas o que os seus clientes já compraram".

O Bugatti Centodieci, que tem por base o Chiron, apresenta-se numa carroçaria coupé de duas portas, com motor central e tracção às quatro rodas.



O bloco W16 de 8,0 litros, com quádruplo turbocompressor, é o mesmo que equipa o Chiron mas, com uma potência de 1.600 cv às 7.000 revoluções por minuto, oferece mais 100 cv do que o seu congénere, para uma velocidade máxima de 380 km/hora electronicamente controlada.

Em termos de aceleração, o hiper carro precisa apenas de 2,4 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora, demorando 6,1 segundos e 13,1 segundos, respectivamente, para atingir os 200 e os 300 km/hora.