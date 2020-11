Cristiano Ronaldo teve reencontro especial com Modric e Kovacic

A Seleção Nacional defronta esta terça-feira a Croácia, em Split, para a Liga das Nações. Ontem, na véspera do encontro e após o treino de adaptação ao relvado do estádio Poljud, Cristiano Ronaldo reencontrou os antigos companheiros de equipa no Real Madrid, Luka Modric e Mateo Kovacic.





A federação croata, através do Twitter, fez questão de partilhar o momento com uma fotografia dos três craques. "Quão elegante é esta foto?" pode ler-se na publicação dirigida aos três clubes onde atuam os três jogadores: Ronaldo na Juventus, Kovacic no Chelsea e Modric é o único 'sobrevivente' no Real Madrid.Mais tarde, na antevisão ao jogo, Modric revelou ter tido uma conversa "entre amigos" com Cristiano Ronaldo e mostrou-se feliz por voltar a ver o craque português. "Estou feliz por voltar a vê-lo depois de tanto tempo. Conversámos um pouco sobre tudo. Temos tantas boas memórias. Falámos também sobre o Real Madrid, foi uma conversa simples entre amigos sem entrar em muitos detalhes", afirmou o médio croata, em conferência de imprensa.