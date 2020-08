Cristiano Ronaldo: «Transformar cada ano numa aventura melhor do que a anterior»

Cristiano Ronaldo diz estar preparado para a sua terceira temporada ao serviço da Juventus, sublinhando que as expectativas são sempre melhorar e fazer mais. O internacional português, numa mensagem publicada nas redes sociais, afirma que quer bater mais recordes e continuar a somar títulos. "





"Preparo-me para a minha terceira temporada como bianconero, o espírito e ambição estão altos como sempre. Golos. Vitórias. Compromisso. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e de toda a equipa da Juventus, trabalhamos mais uma vez para conquistar Itália, a Europa e o Mundo! Batendo recordes. Superando obstáculos. Ganhar títulos e alcançar objetivos pessoais. Para fazer mais e melhor uma e outra vez. Para chegar mais alto e ter sucesso em todos os desafios que possam surgir no nosso caminho.Transformar cada ano numa aventura melhor do que a anterior e conquistar tudo para os nossos adeptos e apoiantes. Ser os portadores desta paixão incrível e única que é a Juventus, e viver de acordo com sua história, elevando o nome, os valores e os padrões ao mais alto possível. Somos a Juventus! Nós somos os campeões! Estamos de volta e mais fortes do que nunca! Contamos com vocês! Todos juntos!", pode ler-se na mensagem de Cristiano Ronaldo.Recorde-se que esta quinta-feira o português soube que o seu segundo golo frente ao Lyon, na 2.ª mão dos oitavos de final da liga dos Campeões foi considerado o melhor golo da edição 2019/2020 da da Champions.