Cristiano Ronaldo treinou na Choupana

Cristiano Ronaldo tem ordens para voltar a Turim já na próxima segunda-feira. Com os rumores que apontam para um reatamento da Serie A em maio, a Juventus, à imagem de outros clubes, prepara o regresso à competição após a paragem provocada pela Covid-19. CR7 está no Funchal desde que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na Juventus. Desde aí tem procurado manter a forma em casa e de acordo com o Diário de Notícias da Madeira já treinou no Estádio da Madeira, na Choupana.





Segunda-feira foi o dia definido como a data limite para que os jogadores estrangeiros voltem a Itália, segundo ‘La Gazzetta dello Sport’.Após chegarem a Turim, estes futebolistas vão cumprir um período de quarentena com a duração de 14 dias e só depois poderão voltar aos trabalhos, daí a urgência da Vecchia Signora em relação a estes casos. O internacional português, recorde-se, viajou no início de março para a Madeira, após a sua mãe, Dolores Aveiro, ter sofrido um AVC, do qual conseguiu recuperar.