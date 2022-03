Cristiano Ronaldo: «Tremendamente feliz pelo meu primeiro hat-trick desde que regressei a Old Trafford»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para se dirigir aos adeptos após o triunfo () do Manchester United sobre o Tottenham, num encontro em que o avançado português apontou um hat-trick, o primeiro desde que regressou a Old Trafford."Tremendamente feliz pelo meu primeiro hat-trick desde que regressei a Old Trafford. Nada supera a sensação de regressar ao relvado e ajudar a equipa com golos e com o meu esforço. Provámos mais uma vez que podemos vencer qualquer equipa, a qualquer dia, desde que trabalhemos duro e permaneçamos juntos como um só. Não há limites para o Manchester United. Aconteça o que acontecer. Vamos, red devils!", escreveu o craque português.