Cristiano Ronaldo: «Um agradecimento muito especial aos nossos adeptos»

Cristiano Ronaldo foi novamente suplente no encontro entre Manchester United e o Arsenal, na sexta jornada da Premier League, num encontro em que o português entrou um pouco antes da hora de jogo (58') para o lugar do brasileiro Antony, que este domingo se estreou a titular pelos red devils... e com um golo.

No final da partida, o craque português parabenizou a equipa pelo resultado obtido e agradeceu o apoio dos adeptos em Old Trafford. "Muito bem, rapazes! E um agradecimento muito especial aos nossos adeptos. Vamos, Diabos!", escreveu o avançado de 37 anos.

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters!

