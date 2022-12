Cristiano Ronaldo vai ganhar 386 euros por minuto no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo foi oficializado na última noite [sexta-feira] como o mais recente reforço do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita que ofereceu ao internacional português um contrato válido por duas temporadas e meia, válido até junho de 2025.

Para além do prémio de assinatura de 100 milhões de euros, o ex-jogador do Manchester United, clube com o qual rescindiu a poucos dias de começar o Campeonato do Mundo do Qatar, Cristiano Ronaldo vai receber também a 'módica' quantia de 200 milhões de euros por época, um valor que chegará aos 500 milhões de euros se o português cumprir o vínculo com o clube da Arábia Saudita.

Para ajudar a perceber melhor este que é o contrato mais lucrativo da história do futebol, vamos dissecar os 200 milhões de euros anuais que Cristiano Ronaldo irá receber no Al-Nassr. Por mês, o craque luso irá receber cerca de 16.7 milhões de euros, valor esse que será de 3.8 milhões de euros por semana, 555 mil euros por dia, 386 euros por minuto e 6,5 euros a cada segundo. Astronómico!