Cristiano Ronaldo: «Vamos lutar para colocar Portugal no devido lugar»

Cristiano Ronaldo realizou esta segunda-feira o primeiro treino de preparação de Portugal para o playoff de acesso ao Mundial'2022. Em mensagem publicada nas redes sociais, o capitão da Seleção Nacional assumiu "foco total" da equipa no Mundial'2022, deixando a certeza que irão "lutar para colocar Portugal no devido lugar".

"Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar. Vamos a isto!", escreveu o craque, através da mais recente publicação no Instagram.