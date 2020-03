Cristiano Ronaldo vira professor em tempo de quarentena

Cristiano Ronaldo está em quarentena, na Madeira, juntamente com a família e a sua irmã, Kátia Aveiro, publicou um vídeo nas redes sociais com o internacional português, que demonstrou, mais uma vez, a excelente forma física que exibe aos 35 anos, tornando-se no professor das suas irmãs, comandando uma aula de exercícios físicos, enquanto ‘puxava’ pelos seus ‘alunos’.





Na descrição, Kátia aproveita para brincar com o irmão: "Em quarentena com um PT (Personal Trainer) profissional [risos]."Ronaldo reforçou, nas redes sociais, o apelo aos cuidados a ter no combate ao novo coronavírus.