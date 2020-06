Cristiano Ronaldo volta a espantar: botas de râguebi para ser mais veloz

Ronaldo inovou no uso das chuteiras. Segundo o ‘Tuttosport’, CR7 mudou as suas botas nos últimos treinos e passou a utilizar pitões de râguebi nas novas chuteiras, de forma a ter uma maior aderência ao relvado.





Assim, CR7 consegue fortalecer os músculos das pernas e aumentar a velocidade no sprint. Esta ideia nem é nova, pois Andy Delort (Montpellier) já usou o mesmo género de botas esta temporada.Cristiano Ronaldo volta a surpreender. Ainda esta semana, os italianos ficaram boquiabertos: o internacional português compareceu no centro de treinos da Juventus quatro horas antes da hora que Maurizio Sarri tinha marcado para o treino.Segundo o jornal 'Tutosport', Ronaldo chegou ao JTC às 12h52 para uma sessão de treino individualizada. Mais tarde, por volta das 17h00, participou no treino de conjunto com os restantes companheiros.