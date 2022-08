Cristiano Ronaldo volta às redes sociais e deixa garantia

Aparentemente alheio à polémica que por estes dias faz, Cristiano Ronaldo voltou esta manhã aos treinos no Manchester United e deu conta nas redes da sua determinação."Passo a passo", "#trabalho árduo", escreveu CR7 no Instagram - onde também partilhou imagens da sessão - deixando a garantia de que está a trabalhar para voltar ao mais alto nível.Ronaldo não integrou a digressão de pré-época à Tailândia e à Austrália com os companheiros, "por motivos pessoais". O capitão da Seleção Nacional, que quer deixar Old Trafford, abandonou depois o estádio a meio do jogo de preparação com o Rayo Vallecano, no último domingo, o que