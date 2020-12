Cristiano Ronaldo votou em Lewandowski e Messi; polaco e argentino 'esqueceram' o português

Para lá do anúncio dos vencedores dos prémios 'The Best', a FIFA revelou também a lista de todos os votos, destacando-se logo à partida o facto de Cristiano Ronaldo, um dos finalistas, ter votado naqueles que eram em teoria os seus grandes adversários. Apesar de estar numa luta direta com ambos, CR7 escolheu Robert Lewandowski para melhor jogador do Mundo (deu-lhe os 5 pontos) e colocou ainda Leo Messi em segundo (com 3 pontos). O seu pódio ficou fechado com Kylian Mbappé (1 ponto).





Em plano inverso, por exemplo, Leo Messi 'esqueceu' CR7 e decidiu atribuir os seus votos a Neymar (1.º lugar), Kylian Mbappé (2.º) e Robert Lewandowski (3.º). Já Lewandowski também seguiu o exemplo do argentino e fez escolhas ainda mais... 'estranhas'. Colocou o ex-colega de equipa Thiago Alcântara como melhor do Mundo, Neymar em segundo e Kevin De Bruyne em terceiro.Note-se que Cristiano Ronaldo foi escolhido como melhor jogador do Mundo pelos capitães de 24 seleções, com destaque para Itália (Giorgio Chiellini). Houve ainda outras escolhas de destinos mais 'exóticos', como o Belize (Woodrow Wilson), Bolívia (Marcelo Moreno), Cambodja (Visal Soeuy) ou Líbia (Ahmed Al-Trbi). De referir ainda que dos PALOP o craque português apenas recebeu os votos máximos de Cabo Verde (Marco Soares) e São Tomé e Príncipe (Sousa Pontes Joazhife).No campo das surpresas, de destacar os colegas e ex-colegas do avançado da Juventus que o deixaram de fora, como por exemplo Luka Modric (Robert Lewandowski, Sergio Ramos e Mohamed Salah), Sergio Ramos (Robert Lewandowski, Thiago Alcântara e Neymar), Gareth Bale (Robert Lewandowski, Thiago Alcântara e Sadio Mané),No que ao prémio de melhor treinador diz respeito, CR7 escolheu Hans-Dieter Flick como vencedor, Zinedine Zidane para o segundo posto e Julen Lopetegui para o terceiro.