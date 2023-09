Cristiano Ronaldo: «Vou continuar a jogar até as minhas pernas me dizerem: 'Estás acabado'»

Cristiano Ronaldo bisou na vitória do Al Nassr frente ao Al Ahli por 4-3. O craque português chegou aos 9 tentos em seis jogos esta temporada na Liga saudita e segue a sua caminhada goleadora, mesmo aos 38 anos. No final do jogo elogiou o desempenho da equipa e reforçou que se sente muito motivado.,"Ainda amo o futebol mesmo com a minha idade. Adoro jogar, marcar golos e ganhar jogos. Continuarei até as minhas pernas me dizerem 'Cristiano, acabou-se'. Sinto bem, ainda consigo ajudar a equipa", referiu.Ronaldo marcou logo aos quatro minutos, e repetiu a dose aos 52, após assistência do brasileiro Talisca, que também fez dois golos, aos 17 e aos 45+6, enquanto Kessie (30), Mahrez (50) e Al Brikan (87) fizeram os golos dos anfitriões.Com a vitória, o Al Nassr - que contou com o internacional luso Otávio no onze inicial -, segue no quinto lugar da Liga da Arábia Saudita, com 15 pontos, enquanto o opositor é sexto, com os mesmos pontos.