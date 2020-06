Cristiano Ronaldo: rei do Instagram mantém rivais à distância

É impressionante a máquina de fazer dinheiro que é Cristiano Ronaldo, mesmo com a paragem forçada da liga italiana devido à Covid-19.





Segundo a consultora Attain, o internacional português arrecadou 2,1 milhões de euros com as publicações feitas no Instagram entre 12 de março e 14 de maio.Lionel Messi, por exemplo, fez apenas 1,5 milhões e Neymar 1,3 milhões. Nos últimos 12 meses, de acordo com a Buzz Bingo, CR7 ultrapassou 46 milhões de euros, mais 18 milhões do que o rival argentino do Barcelona.