Cuadrado rejeita Arábia Saudita e garante: «Cristiano Ronaldo não me quer lá»

Juan Cuadrado deixou a Juventus ao final de oito temporadas e é agora um jogador livre para decidir o seu futuro. Com vários craques a rumar à Arábia Saudita, o internacional colombiano deixou logo bem claro que não pensa mudar-se para aquele campeonato e que, além disso, tem por lá alguns 'anticorpos'."Nesta fase ainda sinto paixão e gosto de competir. Além disso Cristiano Ronaldo está lá e ele não me quer (risos). Estou muito tranquilo. Juntamente com o meu empresário, vou ver as opções em cima da mesa e analisar o que é melhor para mim", disse o ala, de 35 anos, ao 'AS' da Colômbia.Recorde-se que Cuadrado e Ronaldo tiveram uma forte discussão em 2020/21 (como pode ver no vídeo em cima), quando ambos ainda eram colegas na Juventus. Nesse excerto do documentário 'All or Nothing', era possível constatar uma troca de palavras entre ambos... por causa do FC Porto. Tudo sucedeu ao intervalo do duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions entre a formação italiana e a portuguesa.