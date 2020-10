Da irmã a Bruno Fernandes: as reações às palavras de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fez esta sexta-feira um direto no Instagram para explicar aos seus milhões de seguidores que se encontra bem de saúde e foram muitas as reações dos fãs, provenientes dos quatro cantos do Mundo.





A irmã, Kátia Aveiro, escreveu "orgulho da minha vida" e Ronaldo mandou-lhe beijinhos. A sobrinha, Alicia Aveiro também 'exigiu a sua parte': "Também quero beijinhos!" e CR7 respondeu-lhe.A internacional portuguesa Jéssica Silva também deixou uma mensagem ao internacional português. "Beijinho enorme. Dás cabo do bicho!" e a conta oficial do Sporting fez uma constatação: "Melhor do Mundo!". A conta oficial da Seleção Nacional também se manifestou na live de Ronaldo. "Capitão!"De resto, houve jogadores como Bruno Fernandes e Marcelo, central do Real Madrid, que também fizeram questão de desejar as melhoras e deixar uma mensagem de encorajamento a Cristiano Ronaldo.