Da presença de Jorge Mendes em Turim ao salário no City: adeus de Ronaldo à Juventus ganha forma

O mercado de transferências entra na reta final e grandes 'bombas' podem ainda rebentar no mercado europeu antes da próxima terça-feira. A saída de Kylian Mbappé do PSG para o Real Madrid e a permanência de Harry Kane no Tottenham podem levar a uma sequência de movimentações, incluindo a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus que, segundo o 'Tuttosport', até pode ficar decidida hoje.





O desejo do internacional português em dar por concluída a sua passagem por Turim é conhecido há meses e nem o facto de os dirigentes dos bianconeri terem garantido nos últimos dias a presença de CR7 na equipa de Massimiliano Allegri esta época serviu para acalmar os rumores, que ganharam gás com a chegada de Jorge Mendes ontem à tarde a Turim.O empresário chegou a bordo de um avião privado e juntou-se de imediato a Ronaldo em casa do craque, certamente para informar o cliente/amigo de viva voz das últimas novidades. Em Itália garantem que o empresário ainda não se reuniu com os dirigentes da Juve, algo que todavia deverá acontecer durante o dia de hoje.Jorge Mendes tem trabalhado afincadamente nos últimos dias para encontrar um clube para Ronaldo e o Manchester City surge na linha da frente. Os citizens não conseguiram convencer o Tottenham a vender Harry Kane e procuram um avançado para o lugar de Kun Agüero, que terminou contrato e já assinou com o Barcelona.Ronaldo surge como opção, mas os ingleses não querem pagar pela transferência. A Juventus, que segundo a imprensa italiana quer entre 25 a 30 milhões de euros pelo passe de CR7 - para acabar de amortizar os 117 milhões que pagou em 2018 ao Real Madrid - vê com bons olhos a saída do português, até porque pouparia um ano de salários - qualquer coisa como 30 milhões de euros.Mas, segundo a imprensa inglesa, Jorge Mendes e os ingleses estarão dispostos incluir o passe de jogadores dos citizens para convencer a Juventus a libertar Ronaldo a custo 'zero'. Fala-se de Bernardo Silva e Sterling, embora em Itália se diga que Allegri preferia Gabriel Jesus, mas Guardiola não está disposto a abdicar do brasileiro.Em Inglaterra diz-se também que à sua espera no City Ronaldo teria um contrato de dois anos, com um salário de 268 mil euros por semana.Mas há ainda opção PSG. Se Mbappé for vendido ao Real Madrid, Ronaldo poderia juntar-se a Lionel Messi e Neymar, tonando ainda mais galática a equipa que Poquettino tem em mãos.Neste caso Mauro Icardi poderia ser incluído no negócio, pois é um jogador do agrado de Allegri, desde os tempos em que o avançado argentino jogava no Inter.