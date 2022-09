Dani Alves recorda polémica com Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro "que nunca veio a público"

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid é conhecida em todo o Mundo e o facto de ser tão grande em Espanha leva a que jogadores sintam-na na 'pele' enquanto representam um dos símbolos dos dois colossos espanhóis.

Em declarações ao podcast de Efrían Valverde, companheiro de equipa nos mexicanos do Pumas, o brasileiro Dani Alves recordou esta sexta-feira a rivalidade - mas também a admiração - que sempre teve com Cristiano Ronaldo, assumindo que revê "muito mais" o seu perfil de jogador no internacional português do que, por exemplo, no seu ex-colega de equipa Lionel Messi.

"Adoro o Cristiano. Agora que já não estamos no Barcelona ou no Real Madrid parece que já posso falar porque naquela altura parecia sempre que não podia. Cristiano exemplifica, para todos que não têm tanta qualidade, como eu, que com trabalho também é possível competir com os melhores. Respeito-o muitíssimo e tive a oportunidade de dizê-lo pessoalmente", começou por revelar o experiente internacional brasileiro, recordando um pequeno 'arrufo' entre os dois jogadores que nunca veio a público durante uma gala da Bola d'Ouro.

"Chegou um momento em que, por causa da rivalidade [Barcelona-Real Madrid], em que eu chegava perto dele para cumprimentá-lo e ele nunca o fazia. Houve uma polémica, que nunca veio a público, mas nos bastidores da gala da Bola d'Ouro tivemos um 'arrufo', eu cumprimentei toda a gente mas ele não cumprimentou por causa do que a rivalidade Barcelona-Real Madrid significava naquele momento", acrescentou.

Apesar dos muitos anos que passou ao lado de Lionel Messi no balneário do Barcelona, Daniel Alves assume que Cristiano Ronaldo foi sempre alguém que o inspirou no futebol, muito pelo espírito de luta que o português transmite desde o início da sua carreira. "Como posso não respeitar um tipo que conseguiu tudo com base no trabalho? Identifico-me com ele porque tudo o que alcancei na minha vida foi tendo isso como base [o trabalho]. Se querer uma comparação, eu como jogador revejo-me muito mais no Cristiano do que no Leo por causa do trabalho, não pelo talento. O Leo tem um talento nato, nasceu com o talento para jogar futebol e de estar num mundo que só ele consegue", terminou.