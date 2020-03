De quarentena na Madeira, Cristiano Ronaldo deixou esta mensagem sobre o coronavírus

Cristiano Ronaldo mostrou-se preocupado com a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo e deixou uma mensagem a todos os afetados, incluindo o seu colega Rugani, já diagnosticado com Covid-19.





"O mundo passa por um momento muito difícil que requer toda a nossa atenção e cuidado. Falo com vocês não como futebolista mas como filho, pai, um ser humano preocupado com os mais recentes desenvolvimentos que têm afetado o Mundo. É importante que todos sigamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde e restantes autoridades sobre como devemos proceder nesta situação. Proteger vidas humanas deve vir acima de todos os outros interesses. Gostaria de enviar os meus sentimentos a todos os que perderam alguém, aos que estão a lutar contra o vírus - como o meu colega de equipa Daniele Rugani - e o meu apoio contínuo aos fantásticos profissionais da área da saúde que colocam em risco as suas vidas para salvar a dos outros", disse o craque da Juventus, numa mensagem no seu Instagram.Recorde-se que CR7 encontra-se na Madeira em isolamento mas sem sintomas e, segundo o presidente do Governo Regional, respeitou "todas as condições de segurança" quando se deslocou ao Hospital Central do Funchal para visitar a sua mãe. "Não posso falar sobre esse assunto por uma questão de salvaguarda dos dados, mas quero dizer que a situação foi devidamente analisada e está, neste momento, garantida que não há qualquer possibilidade de infeção", disse ontem Miguel Albuquerque.