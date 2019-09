'Der Spiegel' revela valores do contrato milionário de Ronaldo com a Nike

Ronaldo assinou um contrato de 162 milhões de euros com a Nike, em 2016, um acordo válido por dez anos (16,2 milhões/ano), avançou o 'Der Spiegel' na pré-publicação do livro 'Football Leaks 2 - New Revelations From the World of Professional Football ('Football Leaks 2 - Novas Revelações do Mundo do Futebol Profissional').Segundo a publicação, o internacional português da Juventus ganha um bónus de quatro milhões de euros caso conquiste a Bola de Ouro ou o Prémio The Best durante o período desse contrato.O 'Der Spiegel' escreve que nem a Polaris Sports nem o agente do jogador, Jorge Mendes, comentaram o acordo, ao passo que a Nike respondeu à revista alemã afirmando que "não comenta contratos com atletas".Recorde-se que, com este valor, Ronaldo é o futebolista mais bem pago da Nike, mas ainda longe dos 30 milhões de euros que LeBron James recebe por ano no contrato (vitalício) de patrocínio.