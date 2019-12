Deschamps: «Ronaldo não corre tanto como corria há quatro, cinco anos, mas corre melhor»

As jóias milionárias nas mãos de Cristiano Ronaldo que centraram atenções



Didier Deschamps não guarda qualquer mágoa para com Portugal, apesar da derrota no Euro’2016. Ontem, à margem da palestra que antecedeu a gala dos Globe Soccer Awards, um evento que distingue os melhores do ano no futebol, o selecionador francês destacou Ronaldo."É um grande campeão, um jogador decisivo. Não corre tanto como corria há quatro, cinco anos, mas corre melhor. Ele pode fazer a diferença em qualquer momento", disse Deschamps, que manifestou o desejo de ver CR7 vencer a Liga dos Campeões com a Juventus, onde jogou.