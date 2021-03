Diretor desportivo da Juventus garante: «Ronaldo vai continuar connosco»

O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, garantiu que Cristiano Ronaldo vai continuar no clube, apesar dos rumores que apontam à saída do internacional português.





"Ronaldo é o melhor jogador do Mundo e vai continuar connosco", disse o dirigente após a derrota caseira dos campeões italianos diante do Benevento (0-1).Paratici segurou ainda Andrea Pirlo: "Não é um jogo que muda as nossas ideias. Estamos convictos do nosso caminho."