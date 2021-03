Diretor desportivo da Juventus sobre Cristiano Ronaldo: «É um privilégio tê-lo connosco»

Depois da eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas com muitos a considerarem que a transferência do craque português para o emblema de Turim frustrou as expectativas.





Mas nem todos estão contra CR7 e este domingo Fabio Paratici, diretor desportivo da Velha Senhora, saiu em defesa do avançado de 36 anos, garantindo que o clube está satisfeito e deixando em aberto a sua continuidade, depois de a meio da semana o dirigente ter admitido que "Cristiano Ronaldo tem a sua carreira na mão" "Cresci numa cidade pequena e esse tipo de conversa era comum no bar e na paróquia sobre [Gianni] Rivera, [Roberto] Baggio ou [Michel] Platini. Ronaldo marcou 41 golos em 38 jogos em 2020. É o melhor marcador da Serie A e ganhou cinco bolas de ouro. É um privilégio para termos o Cristiano Ronaldo connosco na Juventus. Nós gostamos de tê-lo. Se faz parte do nosso futuro? Certamente representa isso", considerou Paratici, este domingo, em declarações à Sky Sport Italia.Entretanto, Cristiano Ronaldo reagiu às críticas... dentro de campo e apontou um hat-trick no triunfo da Juventus sobre o Cagliari